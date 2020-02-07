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07 февраля, 2020
 
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"Итог один". Российский продюсер Игорь Матвиенко прокомментировал судьбу артистов из "Иванушек International"

Российский продюссер Игорь Матвиенко считает, что алкоголизм и наркозависимость его артистов являются издержками шоу-бизнеса.

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Своим поведением Рыжий из "Иванушек" делает Матвиенко больно
Своим поведением Рыжий из "Иванушек" делает Матвиенко больно
Фото: apollonov_ag / Instagram

60-летний российский продюсер Игорь Матвиенко в интервью изданию "Аргументы и Факты" признался, что ему больно смотреть на солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Аполлонова, но он не может повлиять на артиста. 

Комментируя смерть экс-солиста группы "Иванушки International" 47-летнего Олега Яковлева, Матвиенко признался, что знал о его алкозависимости, но так и не смог убедить артиста бросить пить. "Штрафами это не остановить. Ну как можно остановить Григорьева-Аполлонова штрафами? Он тоже себя медленно убивает", – заявил российский продюсер. 

По словам Матвиенко, о наркозависимости одного из первых солистов группы Игоря Сорина он узнал уже после его гибели.

"Разницы нет, какого качества наркота. Итог один", – резюмировал продюссер. В интервью изданию Матвиенко подчеркнул, что нездоровый образ жизни артистов является "издержками шоу-бизнеса". 

Российская группа "Иванушки International" была основана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко. Андрей Григорьев-Аполлонов является единственным солистом из первого состава, который продолжает выступления в составе группы. Самой известной песней "Иванушек" является песня "Тополиный пух". 

В 2017 году участникам российской группы "Иванушки International" запретили въезд в Украину на три года, так как ее участники Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов попали в базу украинского центра "Миротворец".

Теги: Иванушки International, Андрей Григорьев-Аполлонов, Олег Яковлев, продюсер
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