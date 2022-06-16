Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ

Дом, в котором будет жить принц Уильям вместе с женой и тремя детьми, был восстановлен в 1831 году и является памятником архитектуры II степени. Он находится в нескольких минутах ходьбы от часовни Святого Георгия и Виндзорского замка, пишет таблоид.
В новом доме герцога и герцогини Кембриджских обустроены четыре спальни и нет места для размещения обслуживающего персонала.
Ожидается, что дети принца Уильяма и его жены Кэтрин осенью пойдут в местную школу.
Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.
За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).