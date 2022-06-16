Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ

Принц Уильям с женой Кэтрин воспитывают двух сыновей и дочь Фото: ЕРА

Дом, в котором будет жить принц Уильям вместе с женой и тремя детьми, был восстановлен в 1831 году и является памятником архитектуры II степени. Он находится в нескольких минутах ходьбы от часовни Святого Георгия и Виндзорского замка, пишет таблоид.

В новом доме герцога и герцогини Кембриджских обустроены четыре спальни и нет места для размещения обслуживающего персонала.

Ожидается, что дети принца Уильяма и его жены Кэтрин осенью пойдут в местную школу.