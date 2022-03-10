Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине

Украинский культурный центр стал одним из мест по сбору пожертвований Фото: Kensington Palace

"Украинский культурный центр стал одним из мест по сбору пожертвований и материальной помощи. Работа, которую здесь делают волонтеры, вдохновляет", – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская на своей странице в Facebook, комментируя визит принца Уильяма и его жены Кэтрин в Украинский культурный центр, заявила, что вместе с ними Украину поддерживает вся Великобритания.

"Отдельное спасибо королеве Великобритании: она внесла частный вклад в помощь Украине. Такая поддержка не только лечит и согревает тысячи уделов. Она приближает нас к победе", – отметила Зеленская.