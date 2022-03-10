Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине

"Украинский культурный центр стал одним из мест по сбору пожертвований и материальной помощи. Работа, которую здесь делают волонтеры, вдохновляет", – говорится в публикации.
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Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская на своей странице в Facebook, комментируя визит принца Уильяма и его жены Кэтрин в Украинский культурный центр, заявила, что вместе с ними Украину поддерживает вся Великобритания.
"Отдельное спасибо королеве Великобритании: она внесла частный вклад в помощь Украине. Такая поддержка не только лечит и согревает тысячи уделов. Она приближает нас к победе", – отметила Зеленская.
Елена и Владимир Зеленские лично знакомы с герцогом и герцогиней Кембриджскими. Их встреча состоялась осенью 2020 года в Букингемском дворце во время официального визита президента Зеленского в Великобританию.