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10 марта, 2022
 
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Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине

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Украинский культурный центр стал одним из мест по сбору пожертвований
Украинский культурный центр стал одним из мест по сбору пожертвований
Фото: Kensington Palace

Герцог и герцогиня Кембриджские 9 марта посетили Украинский культурный центр в Лондоне. Об этом сообщается на их странице в Instagram.

"Украинский культурный центр стал одним из мест по сбору пожертвований и материальной помощи. Работа, которую здесь делают волонтеры, вдохновляет",  говорится в публикации. 

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская на своей странице в Facebook, комментируя визит принца Уильяма и его жены Кэтрин в Украинский культурный центр, заявила, что вместе с ними Украину поддерживает вся Великобритания. 

"Отдельное спасибо королеве Великобритании: она внесла частный вклад в помощь Украине. Такая поддержка не только лечит и согревает тысячи уделов. Она приближает нас к победе", – отметила Зеленская.

https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/621377899446124

Контекст:

Елена и Владимир Зеленские лично знакомы с герцогом и герцогиней Кембриджскими. Их встреча состоялась осенью 2020 года в Букингемском дворце во время официального визита президента Зеленского в Великобританию.

Теги: Великобритания, принц Уильям, благотворительность, война России против Украины, герцогиня Кембриджская Кэтрин, Елена Зеленская
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Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине
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