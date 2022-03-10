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10 марта, 2022
 
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"Захисники". David Axelrod посвятил песню украинским военным и показал взрыв Кремля. Видео

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David Axelrod: С большим уважением и благодарностью мы посвящаем это произведение всем защитникам Украины!
David Axelrod: С большим уважением и благодарностью мы посвящаем это произведение всем защитникам Украины!
Фото: Dávid Axelrod / Facebook

Украинский певец David Axelrod 9 марта на своем канале в YouTube презентовал видеоработу на композицию "Захисники", которую посвятил ВСУ.

В клипе показаны документальные видеокадры с участием ВСУ.

На 24-й секунде ролика режиссер клипа показал момент взрыва московского Кремля. 

"Премьеру этой песни мы планировали 22 мая на концерте "Лучшие песни Николая Мозгового". Но последние события внесли свои коррективы – и мы приняли решение опубликовать ее такой, какая есть! С большим уважением и благодарностью мы посвящаем это произведение всем защитникам Украины! Верим в победу! Верим в Украину! Верим в ВСУ! Слава Украине", – анонсировал певец композицию. 

ВИДЕО
Видео: DÁVID / YouTube
Теги: война, Кремль, вторжение, ВСУ, война России против Украины, David Axelrod
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