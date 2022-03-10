  "Захисники". David Axelrod посвятил песню украинским военным и показал взрыв Кремля. Видео

В клипе показаны документальные видеокадры с участием ВСУ.

На 24-й секунде ролика режиссер клипа показал момент взрыва московского Кремля.

"Премьеру этой песни мы планировали 22 мая на концерте "Лучшие песни Николая Мозгового". Но последние события внесли свои коррективы – и мы приняли решение опубликовать ее такой, какая есть! С большим уважением и благодарностью мы посвящаем это произведение всем защитникам Украины! Верим в победу! Верим в Украину! Верим в ВСУ! Слава Украине", – анонсировал певец композицию.

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