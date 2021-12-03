Изменявший гражданской жене с партнершей по танцам Макс Леонов рассказал о своей будущей свадьбе

"Хочу, чтобы это был красивый, классный день, который останется в памяти с массой положительной энергии. Хочу, чтобы это было точно не в Украине – расписаться где-то в красивом месте", – заявил он.

Точной даты регистрации брака танцор пока не называет.

Леонов подчеркнул, что также хочет стать отцом.

"Были у друзей, девочке пять месяцев было. И я понимаю, что это очень крутая часть жизни. Нужно обязательно испытать. Это самая важная цель на данном этапе", – заявил он.

Скриншот: Зірковий шлях / YouTube