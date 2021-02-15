Бульвар Шоубиз
 
15 февраля, 2021
 
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"Как родные братья". Яценюк стал третьим на снимке удививших внешним сходством Шмыгаля и Мишеля

Экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк отреагировал на фотомем со своим участием, где он запечатлен между нынешним премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, внешнее сходство которых стало поводом для шуток в сети.

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Яценюк дважды занимал пост премьер-министра Украины
Яценюк дважды занимал пост премьер-министра Украины
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 12 февраля в Facebook опубликовал фотомем по мотивам снимков, сделанных во время недавней встречи в Брюсселе нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

На официальном снимке политики были запечатлены в деловых костюмах. При этом Мишель надел пиджак на черный гольф, а Шмыгаль предпочел более официальный стиль, выбрав для встречи белую рубашку и красный галстук. Образы Шмыгаля и Мишеля, которые имеют похожие прически и примерно одинаковый рост и телосложение, дополняли очки. Сходство политиков стало поводом для шуток в сети. 

На обнародованном фотоколлаже между Шмыгалем и Мишелем присутствует Яценюк, который похож на Шмыгаля и Мишеля прической, наличием очков, а также телосложением.

"Не знаю, кто автор, но картина гениальная. Я за ними обоими внимательно слежу", – подписал он публикацию.

"Кастинг двух начинающих актеров на роль Яценюка", – отреагировали на фото подписчики.

"Удивительное сходство", – отметили пользователи сети.

"Да они как родные братья", – прокомментировали фотомем фолловеры политика.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/2031706476983477

Премьер-министр Украины Шмыгаль встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем 9 февраля в Брюсселе.

Яценюк дважды занимал пост премьер-министра Украины: с 27 февраля 2014 по 27 ноября 2014-го и с 27 ноября 2014-го по 14 апреля 2016-го.

Теги: Арсений Яценюк, юмор, мем, политика, Шарль Мишель, Денис Шмыгаль
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