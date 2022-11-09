"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки

"Так! Я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити! Геть думи сумні", – подписала фото куплетом из поэзии Леси Украинки Contra spem spero! Никитюк.
Ведущая добавила, что снимки были сделаны во время съемок сериала, который так и не вышел.
"Но опыт и фото остались", – добавила Никитюк.
"Как ты похожа на нее", – оценили снимки подписчики.
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Украинская поэтесса, писательница и переводчица Леся Украинка (настоящее имя Лариса Косач) родилась 25 февраля 1871 года в Новограде-Волынском Житомирской области.
Известна благодаря своим сборникам стихов "На крыльях песен" (1893), "Думы и мечты" (1899), "Отзывы" (1902), поэм "Старая сказка" (1893), "Одно слово" (1903), драм "Боярыня" (1913), "Кассандра" (1903–1907), "В катакомбах" (1905). Ее драма-феерия "Лесная песня" (1911) стала знаковым элементом украинской национальной культуры.