"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки

По словам Никитюк, костюмированная фотосессия была сделана во время съемок сериала, который так и не вышел Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Так! Я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Буду жити! Геть думи сумні", – подписала фото куплетом из поэзии Леси Украинки Contra spem spero! Никитюк.

Ведущая добавила, что снимки были сделаны во время съемок сериала, который так и не вышел.

"Но опыт и фото остались", – добавила Никитюк.

"Как ты похожа на нее", – оценили снимки подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)