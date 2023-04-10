Как ухаживать за орхидеями, чтобы они часто цвели

Достаточное количество света

Орхидеи любят свет, но не прямой солнечный. Для этого с весны по осень растения, растущие на подоконнике, нужно ставить в тень. Если этого не сделать, они получат ожоги на чувствительных к солнцу листьях.

Правильный полив

Орхидеи необходимо поливать по мере подсыхания корней. Если они посерели, можно полить, если еще зеленые – стоит подождать.

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Если корень стал подсыхать, можно "напоить" растение. Орхидеи в вазонах с отверстием на дне можно окунуть в большую емкость с водой, чтобы растение оказалось на треть в воде. Удерживать орхидею нужно два-три часа.

Удобрение

Подкармливать орхидею нужно в период, когда она не цветет. Делать этого в момент цветения нельзя, поскольку тогда цветы осыпятся.

Уход за листьями

Чтобы листья блестели, их нужно регулярно протирать водой от пыли.