Как ухаживать за орхидеями, чтобы они часто цвели

Достаточное количество света
Орхидеи любят свет, но не прямой солнечный. Для этого с весны по осень растения, растущие на подоконнике, нужно ставить в тень. Если этого не сделать, они получат ожоги на чувствительных к солнцу листьях.
Правильный полив
Орхидеи необходимо поливать по мере подсыхания корней. Если они посерели, можно полить, если еще зеленые – стоит подождать.
Если корень стал подсыхать, можно "напоить" растение. Орхидеи в вазонах с отверстием на дне можно окунуть в большую емкость с водой, чтобы растение оказалось на треть в воде. Удерживать орхидею нужно два-три часа.
Удобрение
Подкармливать орхидею нужно в период, когда она не цветет. Делать этого в момент цветения нельзя, поскольку тогда цветы осыпятся.
Уход за листьями
Чтобы листья блестели, их нужно регулярно протирать водой от пыли.
@_svit_orkhidey Що потрібно для орхідей, щоб вони гарно квітли? Інстаграм _svit_orkhidey #світорхідей #орхідеї #орхідеяукраїна #домашніорхідеї #орхідеїдогляд #квіти #рослини #рослиниукраїна * оригінальний звук - Світ орхідей