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04 апреля, 2023
 
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Чем удобрять лилии при посадке, чтобы вырастить роскошные цветы

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Лилии красивые и неприхотливые в уходе цветы
Лилии – красивые и неприхотливые в уходе цветы
Фото: pixabay.com

Лилии способны украсить любой сад. Эти цветы достаточно неприхотливы, но чтобы получить максимально хороший результат, при их посадке стоит использовать удобрения. О них рассказали на сайте "Вікна".

Как сажать лилии и чем удобрять

Перед посадкой необходимо промыть луковицы лилии в растворе марганцовки. Готовим его из расчета 7 г марганцовки на 10 л воды.

Почва должна быть рыхлой, влажной и с щелочной реакцией. Лучше, чтобы это была перекопанная земля, удобренная фосфорно-калийными удобрениями. Для удобрения земли перед высадкой лилий нельзя использовать обычный навоз, так как луковица может заразиться болезнями. Можно присыпать территорию для посадки лилии золой.  

Цветы лучше сажать на солнечном участке с небольшой тенью. Важно обратить внимание на то, чтобы растение не высаживалось в местах скопления воды.

Высаживать луковицу нужно в ямку глубиной 10–15 см. Между посадками следует соблюдать расстояние в 17 см для низкорослых сортов и 30 см для высокорослых.

Когда именно лучше всего сажать лилии

Сроки посадки этих цветов гибкие. Высаживать луковицы можно как осенью, так и весной. Лучше всего высаживать лилии с середины апреля по начало мая. Единственный недостаток весенней высадки лилий в том, что растение даст меньше деток.

Теги: цветы, удобрения, садоводство, сад, раствор, лилии
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Чем удобрять лилии при посадке, чтобы вырастить роскошные цветы
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