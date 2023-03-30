Как вырастить красивые магнолии в своем саду

Место для посадки

Эти деревья лучше высаживать на открытом пространстве, с солнечной стороны. Если тень неизбежна, выбирайте место, где растение окажется в тени во второй половине дня.

Магнолии лучше всего растут во влажной, хорошо дренированной, слабокислой почве. Они могут адаптироваться к песчаным, суглинистым и глинистым почвам, при этом хуже растут на почвах с плохим дренажем.

Полив

После приживления магнолии могут быть достаточно засухоустойчивыми. Но молодые деревья нуждаются в еженедельном поливе, пока не приживутся. Вокруг основания дерева можно провести мульчирование, но не вплотную к стволу.

Климат

Предпочтительным для магнолий является теплый и влажный климат. Саженцы могут быть восприимчивыми к морозу. Плохо переносит снегопады магнолия звездчатая.

Удобрения

Магнолии не нужно удобрять. При посадке в яму можно добавить органическое удобрение с медленным высвобождением. Подойдет для этого мульча.