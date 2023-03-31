Бульвар Шоубиз
 
31 марта, 2023
 
Новости

Что можно посадить в апреле в открытый грунт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Некоторые культуры, например, салат, можно будет посадить в открытый грунт только в конце апреля
Некоторые культуры, например, салат, можно будет посадить в открытый грунт только в конце апреля
Фото: depositphotos.com

В апреле высаживать сад и огород нужно постепенно – в зависимости от наступления тепла. О том, какие именно культуры можно посадить во втором месяце весны, рассказали на сайте Smak.ua.

Первыми можно высаживать хладостойкие растения – декоративные травы, злаки и цветы.

Среди них:

  • вьюнок трехцветный;
  • резеда;
  • гипсофила;
  • скабиоза;
  • календула;
  • кларкия;
  • космея;
  • маттиола;
  • люпин;
  • нигелла;
  • иберис;
  • фацелия;
  • маки;
  • капуста декоративная;
  • лен крупноцветковый;
  • ячмень гривастый;
  • декоративное просо.

Чтобы всходы появились быстрее, нужно накрыть посадку полиэтиленом.

В последние 10 дней апреля рекомендовано высаживать зелень и некоторые овощи. Среди них:

  • петрушка, укроп, кинза;
  • шпинат, щавель;
  • горчица;
  • чеснок, лук;
  • кресс-салат, салат мангольд;
  • руккола;
  • редиска мангольд, листовой салат, щавель;
  • ранняя и поздняя морковь.

Желательно высаживать эти культуры в почву, которая уже немного прогрелась, и культурам точно не повредят заморозки.

В тепличных условиях

Томаты, баклажаны, перцы, огурцы также можно посадить в грунт, но только в теплицах. Для ранних посадок в открытый грунт эти культуры не подходят.

Теги: цветы, салат, дача, огород, овощи, апрель, зелень, огородные работы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Посол Бродский: Израиль выбрал сторону с самого первого дня войны. Мы поддерживаем Украину, мы выступаем против российской агрессии. В этом не может быть разночтений
  Посол Бродский: Израиль выбрал сторону с самого первого дня войны. Мы поддерживаем Украину, мы выступаем против российской агрессии. В этом не может быть разночтений
Алеся БАЦМАН
  Яценюк: То, что Си Цзиньпин назвал Путина своим другом, – неожиданность. Если для Си он друг, то кто тогда Си для Украины?
  Яценюк: То, что Си Цзиньпин назвал Путина своим другом, – неожиданность. Если для Си он друг, то кто тогда Си для Украины?
Дмитрий ГОРДОН
  Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя"
  Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины
Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Что можно посадить в апреле в открытый грунт
Что можно посадить в апреле в открытый грунт
Как с помощью маникюра визуально удлинить короткие ногти квадратной формы. Советы эксперта
Как с помощью маникюра визуально удлинить короткие ногти квадратной формы. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
Дорофеева надела ультрамини с разрезом спереди. Фото
Дорофеева надела ультрамини с разрезом спереди. Фото
"Коржи олицетворяют форму гор, а сахарная пудра снег". Как приготовить торт "Карпатка". Рецепт
"Коржи олицетворяют форму гор, а сахарная пудра – снег". Как приготовить торт "Карпатка". Рецепт
Как сейчас выглядит 30-летняя приемная дочь Кидман и Круза. Фото
Как сейчас выглядит 30-летняя приемная дочь Кидман и Круза. Фото
Галина ГРИШИНА
59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась в образе черного кролика в маске с ушами
59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась в образе черного кролика в маске с ушами
Стилист объяснила, какие стрижки старят, а какие молодят
Стилист объяснила, какие стрижки старят, а какие молодят
"Инфа сотка". Каменских и Потап официально разводятся блогеры
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры
Чарльз III посетил центр для украинских беженцев в Берлине. Фото
Чарльз III посетил центр для украинских беженцев в Берлине. Фото
Галина ГРИШИНА
"Зарабатывать смогут не только создающие контент, но и те, кто его потребляет". Никитин объявил о презентации платформы Ugreator
"Зарабатывать смогут не только создающие контент, но и те, кто его потребляет". Никитин объявил о презентации платформы Ugreator
Галина ГРИШИНА
Лучший завтрак при похудении. Фитнес-инструктор объяснил, как скорость метаболизма зависит от еды
Лучший завтрак при похудении. Фитнес-инструктор объяснил, как скорость метаболизма зависит от еды
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук показала декольте с верхнего ракурса
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук показала декольте с верхнего ракурса
Вайкуле: Если бы Галкин продался и был за войну и Путина, и Алла его поддержала, у нас отношений бы не было
Вайкуле: Если бы Галкин продался и был за войну и Путина, и Алла его поддержала, у нас отношений бы не было
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить рыбные котлеты. Универсальный рецепт
  Как приготовить рыбные котлеты. Универсальный рецепт
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 