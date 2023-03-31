Что можно посадить в апреле в открытый грунт

Некоторые культуры, например, салат, можно будет посадить в открытый грунт только в конце апреля Фото: depositphotos.com

Первыми можно высаживать хладостойкие растения – декоративные травы, злаки и цветы.

Среди них:

вьюнок трехцветный;

резеда;

гипсофила;

скабиоза;

календула;

кларкия;

космея;

маттиола;

люпин;

нигелла;

иберис;

фацелия;

маки;

капуста декоративная;

лен крупноцветковый;

ячмень гривастый;

декоративное просо.

Чтобы всходы появились быстрее, нужно накрыть посадку полиэтиленом.

В последние 10 дней апреля рекомендовано высаживать зелень и некоторые овощи. Среди них:

петрушка, укроп, кинза;

шпинат, щавель;

горчица;

чеснок, лук;

кресс-салат, салат мангольд;

руккола;

редиска мангольд, листовой салат, щавель;

ранняя и поздняя морковь.

Желательно высаживать эти культуры в почву, которая уже немного прогрелась, и культурам точно не повредят заморозки.

В тепличных условиях

Томаты, баклажаны, перцы, огурцы также можно посадить в грунт, но только в теплицах. Для ранних посадок в открытый грунт эти культуры не подходят.