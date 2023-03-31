Что можно посадить в апреле в открытый грунт

Первыми можно высаживать хладостойкие растения – декоративные травы, злаки и цветы.
Среди них:
Чтобы всходы появились быстрее, нужно накрыть посадку полиэтиленом.
В последние 10 дней апреля рекомендовано высаживать зелень и некоторые овощи. Среди них:
Желательно высаживать эти культуры в почву, которая уже немного прогрелась, и культурам точно не повредят заморозки.
В тепличных условиях
Томаты, баклажаны, перцы, огурцы также можно посадить в грунт, но только в теплицах. Для ранних посадок в открытый грунт эти культуры не подходят.