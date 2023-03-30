12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай

“Спросила, можно ли у него что-то купить – сказал, можно забронировать пять пучков лука на конец апреля. Забронировала”, – рассказала Остафиева.

К посту ресторатор прикрепила скриншот переписки. Там указано, что пять пучков лука ей обошлись в 100 грн.

"Обожаю наших детей. Они умеют восхищаться, как и мы в детстве, но предпринимательского и креативного мышления у них гораздо больше", – отметила она.

Telegram-канал школьника называется "Стручок".

Мальчика зовут Святослав. Он ученик шестого класса Киевской гимназии № 32 "Успех".

"У меня есть три капризные сестры и маленькая собачка. В свободное время я занимаюсь английским, плаванием и планирую свой будущий бизнес. Я не ожидал такого внимания к своему хобби и благодарен каждому из вас. Вчера я мечтал иметь огород на подоконнике, а сегодня уже не сомневаюсь, что мои мечты об экоферме – реальные", – отметил он.