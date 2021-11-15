"Как же сильно здесь похожа на маму". Орбакайте очаровала сеть образом в ретро-стиле

Подписчики отметили, что с возрастом Орбакайте все больше становится похожа на Пугачеву Фото: orbakaite_k / Instagram

Образ певицы дополнил яркий макияж, убранные вверх волосы и красные серьги.

"Сегодня настроение – ретро", – подписала она публикацию.

Подписчики активно начали писать под фото Орбакайте комментарии, большая часть из которых была про ее схожесть с мамой – певицей Аллой Пугачевой.

"Чем старше становится, тем больше на маму похожа", – написала alina_k6122.

"Как же сильно здесь похожа на маму, Кристина", – отметила iuliiabogdan4.

"Куколка точеная. Кристина – супер!" – прокомментировала veshkinali.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)