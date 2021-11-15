"Как же сильно здесь похожа на маму". Орбакайте очаровала сеть образом в ретро-стиле

Образ певицы дополнил яркий макияж, убранные вверх волосы и красные серьги.
"Сегодня настроение – ретро", – подписала она публикацию.
Подписчики активно начали писать под фото Орбакайте комментарии, большая часть из которых была про ее схожесть с мамой – певицей Аллой Пугачевой.
"Чем старше становится, тем больше на маму похожа", – написала alina_k6122.
"Как же сильно здесь похожа на маму, Кристина", – отметила iuliiabogdan4.
"Куколка точеная. Кристина – супер!" – прокомментировала veshkinali.
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Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.
Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов.
Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".