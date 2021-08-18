"Какая секс-бомба? Возраст берет свое и это видно", " Лариса, зачем?" В сети обсуждают новое фото постройневшей Долиной в купальнике

Певица позирует, опираясь на ограждение.
"Меняем дислокацию, едем в другой санаторий, посмотрим, как там и какое море", – сообщила она.
"Секс-бомба", – прокомментировала фото артистки российская писательница Лена Ленина.
"Что за подхалимаж? Какая секс-бомба? Возраст берет свое и это видно. Я бы при всем уважении посоветовала ей не оголяться всенародно", – отреагировала одна из подписчиц Долиной.
"Лариса, зачем?" – спросили фолловеры.
"Девочка худенькая", – поддержали артистку поклонники.
"Красивая, шикарная, смелая, сексуальная девушка", – оценили фото певицы в сети.
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Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку. В 1998-м она получила звание народной артистки РФ. С 2003 года она член партии "Единая Россия". В дискографии певицы 28 студийных альбомов.
17 августа певица сообщила, что отправилась на несколько дней отдохнуть в Сочи.