"Какая секс-бомба? Возраст берет свое и это видно", " Лариса, зачем?" В сети обсуждают новое фото постройневшей Долиной в купальнике

Певица позирует, опираясь на ограждение.

"Меняем дислокацию, едем в другой санаторий, посмотрим, как там и какое море", – сообщила она.

"Секс-бомба", – прокомментировала фото артистки российская писательница Лена Ленина.

"Что за подхалимаж? Какая секс-бомба? Возраст берет свое и это видно. Я бы при всем уважении посоветовала ей не оголяться всенародно", – отреагировала одна из подписчиц Долиной.

"Лариса, зачем?" – спросили фолловеры.

"Девочка худенькая", – поддержали артистку поклонники.

"Красивая, шикарная, смелая, сексуальная девушка", – оценили фото певицы в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)