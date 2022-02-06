"Какая сексуальная леди". 46-летняя Лонгория в микротопе встала на камеру в планку

"Отличный тренировочный день", – подписала она ролик, который комментировала на французском языке.

"Невероятно", – написал paz.anton.

"Какая сексуальная леди", – отметил пользователь derham62.

"Ева, ты впечатляешь", – отреагировала _tinadiaz_.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)