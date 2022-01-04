"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году

"Первая тренировка ног в году", – подписала она публикацию, которая собрала больше 50 тыс. лайков.
"Мне нравится твоя задница", – прокомментировал видео kenzy93140.
"Вдохновляюще", – отметила msladyjustice1.
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Лонгория родилась 15 марта 1975 года в Корпус-Кристи (штат Техас, США).
Популярность ей принесла роль Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также Лонгория снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".