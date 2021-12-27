"Какие милые". 35-летний победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал своих родителей

"Любимая рождественская традиция – играть в местной церкви с мамой и папой! С праздником от Рыбаков", – написал 35-летний артист.

"Какие вы милые", – написали поклонники.

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Контекст:

Рыбак родился в 1986 году в Беларуси. В 1990 году его семья переехала в Норвегию. Отец артиста – скрипач Игорь Рыбак – стал для сына первым учителем.

Рыбак – победитель конкурса "Евровидение 2009", который проходил в Москве. Победу ему принесла песня Fairytale.

В 2018 году артист во второй раз представлял Норвегию на конкурсе "Евровидение", исполнив песню собственного сочинения That’s How You Write A Song. По итогам соревнования Рыбак занял 15-е место.