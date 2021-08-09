35-летний победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал фото с матерью, которое сделал накануне переезда в Чикаго

"Спасибо, мам. Буду скучать", – подписал фото артист.
Рыбак отметил, что некоторое время жил с родителями.
"Я снова стал маленьким ребенком, каждый день меня баловали едой и транспортом. Но более важно, что у нас не было больших драк, которых я, честно говоря, боялся. Вместо этого мы стали еще лучшими друзьями. Снова став их маленьким мальчиком, я действительно стал более зрелым. Мы помогали друг другу с большими проблемами, маленькими проблемами, повседневными проблемами", – написал Рыбак.
Он отметил, что прощается с матерью, так как уезжает на учебу в Чикаго – в августе 2020 года Рыбак сообщил, что поступил в магистратуру частного Колумбийского колледжа, чтобы получить диплом кинокомпозитора.
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Рыбак родился в 1986 году в Беларуси. В 1990 году его семья переехала в Норвегию. Отец артиста – скрипач Игорь Рыбак – стал для сына первым учителем. Мать знаменитости Наталья Рыбак работала пианисткой.
Рыбак – победитель конкурса "Евровидение 2009", который проходил в Москве. Победу ему принесла песня Fairytale.
В 2018 году артист во второй раз представлял Норвегию на конкурсе "Евровидение", исполнив песню собственного сочинения That’s How You Write A Song. По итогам соревнования Рыбак занял 15-е место.