35-летний победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал фото с матерью, которое сделал накануне переезда в Чикаго

"Спасибо, мам. Буду скучать", – подписал фото артист.

Рыбак отметил, что некоторое время жил с родителями.

"Я снова стал маленьким ребенком, каждый день меня баловали едой и транспортом. Но более важно, что у нас не было больших драк, которых я, честно говоря, боялся. Вместо этого мы стали еще лучшими друзьями. Снова став их маленьким мальчиком, я действительно стал более зрелым. Мы помогали друг другу с большими проблемами, маленькими проблемами, повседневными проблемами", – написал Рыбак.

Он отметил, что прощается с матерью, так как уезжает на учебу в Чикаго – в августе 2020 года Рыбак сообщил, что поступил в магистратуру частного Колумбийского колледжа, чтобы получить диплом кинокомпозитора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * ALEXANDER RYBAK * (@rybakofficial)