"Позади". Рыбак в новом ролике прогулялся под дождем. Видео
Победитель "Евровидения 2009" норвежский певец белрусского происхождения Александр Рыбак презентовал на своем YouTube-канале клип на трек "Позади". Это русскоязычная версия песни Give Me Rain. В ролике использовали видео, снятые поклонниками певца. Фаны Рыбака показали, как танцуют под дождем. "Большое спасибо за ваши удивительные танцевальные видео! Мы могли использовать только 10%, но я их все видел и очень вас люблю! Спасибо вам за помощь, ребята. Наконец-то мы смогли сделать этот долгожданный совместный проект", – поблагодарил поклонников певец. Сам Рыбак предстал гуляющим и танцующим под дождем. Рыбак рассказал, что песня "Позади" является автобиографической. Он признался, что был зависим от снотворного и антидепрессантов на протяжении 11 лет и проходит курс реабилитации.
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