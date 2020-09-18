Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется

Норвежский певец и скрипач Александр Рыбак заявил, что выглядит счастливее, чем есть на самом деле.

Рыбак считает, что автор его портрета увидела в нем то, что другие не замечают Фото: rybakofficial / Instagram

Норвежский музыкант Александр Рыбак 18 сентября в Instagram обнародовал свой портрет, нарисованный художницей.

По словам артиста, автору удалось увидеть его таким, какой он есть – напуганным, в состоянии смятения и меланхолии.

"Она увидела то, что другие люди предпочитают не замечать. Я действительно не так счастлив, как многим кажется", – написал он.

Рыбак родился в 1986 году в Беларуси. В 1990 году его семья переехала в Норвегию. Отец артиста – скрипач Игорь Рыбак – стал для сына первым учителем.

Рыбак – победитель конкурса "Евровидение 2009", который проходил в Москве. Победу ему принесла песня Fairytale.

В 2018 году артист во второй раз представлял Норвегию на конкурсе "Евровидение", исполнив песню собственного сочинения That’s How You Write A Song. По итогам соревнования Рыбак занял 15-е место.

В июне 2020 года артист признался, что снотворные препараты едва не разрушили его жизнь.