"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья

Образ актрисы на фото дополнили отдельный розовый рукав и черные туфли.
"Новый год близко! И мы уже в праздничном настроении", – подписала она публикацию, отметив в ней проживающую в РФ украинскую актрису Екатерину Кузнецову, которая позирует рядом на фото.
"Вау", – прокомментировала снимок tatamamik.
"Какие мышцы", – отреагировала jannakalinovskaya.
"Красотки мои любимые", – написала natashkanatashkovna.
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Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).
Яглыч ранее был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой. Они развелись в 2010 году после пяти лет брака. Детей у пары не было.