"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья

Образ актрисы на фото дополнили отдельный розовый рукав и черные туфли.

"Новый год близко! И мы уже в праздничном настроении", – подписала она публикацию, отметив в ней проживающую в РФ украинскую актрису Екатерину Кузнецову, которая позирует рядом на фото.

"Вау", – прокомментировала снимок tatamamik.

"Какие мышцы", – отреагировала jannakalinovskaya.

"Красотки мои любимые", – написала natashkanatashkovna.

Контекст:

Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).

Яглыч ранее был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой. Они развелись в 2010 году после пяти лет брака. Детей у пары не было.