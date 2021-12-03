"Думала, чета Бекхэм". Паперная показала фото, сделанные ночью с мужем

"Ночь", – написала она.
Пара запечатлена на освещенной фонарем улице.
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"Я думала, чета Бекхэм", – прокомментировала подписчица yana_kondratuk. Она сравнила Паперную и Яглыча с британскими звездами – супругами экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом и экс-участницей группы Spice Girls Викторией Бекхэм (Адамс).
Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).
Яглыч ранее был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой. Они развелись в 2010 году после пяти лет брака. Детей у пары не было.