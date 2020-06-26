"Калаш да корона, духовные скрепы, псарня у трона на кладбище света". Вышел клип ДДТ на песню "Мертвый человек". Видео
Российская группа ДДТ презентовала на своем YouTube-канале анимационный клип на песню "Мертвый человек". Автор сценария, режиссер и мультипликатор – Кол Белов, продюсер – Алексей Козин. Видеоряд ролика представлен в черно-серо-красной гамме. В клипе показано тоталитарное общество: по улицам строем ходят люди с черными гробами, а кровь льется рекой. Главный герой клипа напоминает фронтмена ДДТ Юрия Шевчука. Он пытается спастись от происходящего вокруг. "Мертвый человек (...) угощает всех живых кровью и говном, на парадах "грузом 200" – цинковым гробом. Бродит по стране мертвый адский треш. Калаш да корона, духовные скрепы, псарня у трона на кладбище света. Песня "Мертвый человек" вошла в альбом ДДТ "Галя ходи" 2018 года.
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