"Те, что при царе да при дворе, во все времена по локоть в крови, но на горе". Павел Воля выпустил клип на трек "Диалог". Видео
Российский шоумен Павел Воля на своем YouTube-канале представил клип на трек "Диалог". "Как же это круто, когда у тебя была песня, ты про нее уже забыл, а тебе звонят друзья из XO Studio и говорят: "Мы придумали клип. Можешь на телефон записать, как ты просто пишешь стихотворение?". 10 минут моего времени, не знаю, сколько времени ребят – и готово", – рассказал он о создании ролика. Воля отметил, что трек будет близок всем. "Эта песня и клип не про меня. Это про тебя. Это про всех. Это не про Бога и дьявола конкретно, это про черное и белое. Про хорошее и плохое. Про светлые и темные мысли. Про две стороны медали. Про то, что это внутри нас в вечном диалоге. Главное, чтобы в этом диалоге побеждало то, что должно победить. Всем всего светлого!" – прокомментировал премьеру шоумен. В песне рассказывается о современных российских реалиях. "Те, что при царе, да при дворе, во все времена по локоть в крови, но на горе", – поется в композиции.
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