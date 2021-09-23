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23 сентября, 2021
 
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Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска"

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Зрители познакомятся с 20 совершенно новыми героями
Зрители познакомятся с 20 совершенно новыми героями
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

После невероятного успеха первого сезона грандиозного шоу "Маска" на телеканале "Украина" миллионы зрителей с нетерпением ждут продолжения любимого проекта. Масштабное шоу-детектив возвращается – премьера нового сезона самого звездного и загадочного на украинском телевидении и во всем мире проекта состоится уже 23 октября в 21.00 на канале "Украина".

Второй сезон гипершоу "Маска" будет еще более интересным и интригующим. Зрители познакомятся с 20 совершенно новыми героями, которые сделают все возможное, чтобы их личности как можно дольше остались нерассекречеными. После успеха первого сезона создатели проекта получили огромное количество предложений от селебрити с желанием участвовать во втором сезоне.

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Слова о сложности кастинга подтверждает музыкальный продюсер проекта Сергей Грачев. На этапе голосовых проб потенциальным участникам нужно было исполнить около 30 песен абсолютно разных жанров, направлений, к тому же на разных языках – все ради того, чтобы запутать зрителей.

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Согласно правилам шоу, у нас должно быть около 40% участников-певцов и 60% – не певцов. Как вы думаете, с кем сложнее работать? А вот и не угадали! – улыбается Сергей Грачев. – Невокалистов нужно просто научить петь, а с поющими людьми нам необходимо найти ту манеру исполнения, при которой их тембры не были бы узнаваемы. Конечно, они сразу хотят продемонстрировать всю мощь своих голосов, но у нас другая задача – сделать так, чтобы зритель их не рассекретил. Вот тут и начинается самое интересное!"

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Режиссеры проекта Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман приоткрывают завесу создания зрелищных номеров для второго сезона "Маски".

"У нас будут участники, которым из-за объемных костюмов очень сложно передвигаться на сцене, поэтому для них нужен особый подход к драматургии – с впечатляющим своим масштабом балетом, оригинальными сценическими решениями. Есть, к примеру, персонаж Скандал, постановки которого будут такими же скандальными, как и он сам. Или Робот, для которого мы создаем очень технологичные номера", – раскрывает секрет Ярослав Губский.

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, над невероятными образами в новом сезоне работают сразу три художника по костюмам – Леся Патока, Назар Дидык и Артем Строзенко. А разгадывать знаменитостей под масками будут звездные детективы, любимцы зрителей из первого сезона – NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и Dzidzio.

Теги: телевидение, Андрей Данилко, Настя Каменских, Олег Винник, шоу, Оля Полякова, Dzidzio, ТРК Украина, Александр Братковский, маска, шоу Маска
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