Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска"

Второй сезон гипершоу "Маска" будет еще более интересным и интригующим. Зрители познакомятся с 20 совершенно новыми героями, которые сделают все возможное, чтобы их личности как можно дольше остались нерассекречеными. После успеха первого сезона создатели проекта получили огромное количество предложений от селебрити с желанием участвовать во втором сезоне.

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"



Слова о сложности кастинга подтверждает музыкальный продюсер проекта Сергей Грачев. На этапе голосовых проб потенциальным участникам нужно было исполнить около 30 песен абсолютно разных жанров, направлений, к тому же на разных языках – все ради того, чтобы запутать зрителей.

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"



"Согласно правилам шоу, у нас должно быть около 40% участников-певцов и 60% – не певцов. Как вы думаете, с кем сложнее работать? А вот и не угадали! – улыбается Сергей Грачев. – Невокалистов нужно просто научить петь, а с поющими людьми нам необходимо найти ту манеру исполнения, при которой их тембры не были бы узнаваемы. Конечно, они сразу хотят продемонстрировать всю мощь своих голосов, но у нас другая задача – сделать так, чтобы зритель их не рассекретил. Вот тут и начинается самое интересное!"

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"



Режиссеры проекта Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман приоткрывают завесу создания зрелищных номеров для второго сезона "Маски".

"У нас будут участники, которым из-за объемных костюмов очень сложно передвигаться на сцене, поэтому для них нужен особый подход к драматургии – с впечатляющим своим масштабом балетом, оригинальными сценическими решениями. Есть, к примеру, персонаж Скандал, постановки которого будут такими же скандальными, как и он сам. Или Робот, для которого мы создаем очень технологичные номера", – раскрывает секрет Ярослав Губский.

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"



Как сообщалось ранее, над невероятными образами в новом сезоне работают сразу три художника по костюмам – Леся Патока, Назар Дидык и Артем Строзенко. А разгадывать знаменитостей под масками будут звездные детективы, любимцы зрителей из первого сезона – NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и Dzidzio.