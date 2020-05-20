Карелл и Малкович в трейлере комедийного сериала "Космическая сила". Видео
Американский стриминговый сервис Netflix на своем YouTube-канале опубликовал трейлер комедийного сериала "Космическая сила". Главный герой – генерал армии США, которому предстоит возглавить новые вооруженные силы страны – космические войска. Роли исполнили Стив Карелл, Джон Малкович, Бен Шварц, Лиза Кудроу, Джейн Линч. Режиссер – Пол Кинг, продюсер проекта – Грег Дэниелс. Премьера сериала на Netflix состоится 29 мая 2020 года.
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