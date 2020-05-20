Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
21 мая, 2020
 
Новости

Карелл и Малкович в трейлере комедийного сериала "Космическая сила". Видео

Американский стриминговый сервис Netflix на своем YouTube-канале опубликовал трейлер комедийного сериала "Космическая сила". Главный герой – генерал армии США, которому предстоит возглавить новые вооруженные силы страны – космические войска. Роли исполнили Стив Карелл, Джон Малкович, Бен Шварц, Лиза Кудроу, Джейн Линч. Режиссер – Пол Кинг, продюсер проекта – Грег Дэниелс. Премьера сериала на Netflix состоится 29 мая 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Сериал покажут на Netflix 29 мая 2020 года
Сериал покажут на Netflix 29 мая 2020 года
Скриншот: Netflix / YouTube

видео

Видео: Netflix / YouTube
Теги: видео, сериал, Netflix, трейлер, Джон Малкович, Пол Кинг, Стив Карелл, Лиза Кудроу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Секретная служба "телекиллера" Доренко
Записки бывшего подполковника КГБ: Секретная служба "телекиллера" Доренко
Владимир ПОПОВ
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
Алеся БАЦМАН
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS