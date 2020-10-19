Картина украинского режиссера победила на Варшавском кинофестивале

За победу в конкурсе дебютных картин Competition 1–2 жюри Варшавского кинофестиваля наградило украинского режиссера ленты "С завязанными глазами" Тараса Дроня премией в 10 тыс. злотых (порядка 73 тыс. грн).

Картина украинского режиссера Тараса Дроня "С завязанными глазами" победила на Варшавском кинофестивале в конкурсе дебютных картин Competition 1–2. Об этом сообщается 18 октября на странице ленты в Facebook.

За победу в конкурсе режиссер картины Дронь во время церемонии награждения получил приз жюри и денежное вознаграждение в размере 10 тыс. злотых (порядка 73 тыс. грн), говорится в пресс-релизе. Всего на конкурс было подано 15 режиссерских работ.

События в картине "С завязанными глазами" происходят в Украине после окончания войны. Главную роль в дебютной ленте Дроня сыграла Марина Кошкина, воплотив образ спортсменки, которая потеряла на войне возлюбленного.

Варшавский кинофестиваль (Warsaw Film Festival) проходил в Польше в период с 9-го по 18 октября в офлайн-формате.