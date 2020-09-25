Международная премьера "Мы есть Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале

Варшавский кинофестиваль пройдет в офлайн-формате с 9 по 18 октября.

Победитель получит Warsaw Grand Prix и 100 000 злотых (около 722 тыс. грн) Фото: Warsaw Film Festival / Facebook

Два украинских фильма, созданных при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины, будут представлены на 36-м Варшавского кинофестивале.

Информация об этом была опубликована 24 сентября на сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Международная премьера черно-белого фильма режиссера Романа Балаяна "Мы есть Мы рядом" состоится в рамках основного конкурса Варшавского фестиваля. Главную роль священника в картине сыграл актер Ахтем Сеитаблаев.

Победитель конкурса получит награду Warsaw Grand Prix и денежное вознаграждение в размере 100 000 злотых (около 722 тыс. грн), сообщается на официальной странице картины в Facebook. За приз кроме фильма украинского режиссера будут соревноваться 14 картин, в том числе, из Великобритании, Франции, Китая.

Работа режиссера Тараса Дроня "Из завязанными глазами" участвует в конкурсе дебютных картин Варшавского фестиваля Competition 1 – 2. События в картине происходя в Украине после окончания войны. Главную роль в дебютной ленте Дроня сыграла Марина Кошкина, воплотив образ спортсменки, которая потеряла на войне возлюбленного.

Варшавский кинофестиваль (Warsaw Film Festival) пройдет с 9 по 18 октября в офлайн-формате.