"Каверы". Вышел трейлер фильма с Дакотой Джонсон. Видео
На YouTube-канале Movieclips Trailers в YouTube разместили трейлер фильма "Каверы". По сюжету ассистентка известной певицы мечтает стать музыкальным продюсером. Ей предстоит столкнуться с преградами и опасностями в мире шоу-бизнеса. Режиссер – Ниша Ганатра. Роли исполнили Дакота Джонсон, Джун Диана Рафаэль, Билл Пуллман, Эдди Иззард, Трэйси Эллис Росс. Мировая премьера назначена на 8 мая 2020 года.
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