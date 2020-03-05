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05 марта, 2020
 
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Кайли Дженнер и Караниколау надели прозрачные платья без белья

Американские модели Кайли Дженнер и Анастасия Караниколау показали фигуры в совместном фотосете.

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Дженнер (на фото справа): Другой день другое сражение
Дженнер (на фото справа): Другой день – другое сражение
Фото: kyliejenne / Instagram

Американская модель Кайли Дженнер разместила в Instagram снимки своей совместной фотосессии с моделью Анастасией Караниколау. На фото они запечатлены в трикотажных прозрачных платьях, под которыми нет нижнего белья.

"Другой день – другое сражение" – написала она.

Кайли Дженнер – вторая дочь спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.

Анастасия Караниколау родилась 9 июня 1997 года в Лос-Анджелесе. Она американка греческого происхождения. Ее отец – биржевой брокер Периклис Николаос Караниколау, мачеха – Николетт Караниколау. Имя биологической матери модель скрывает. 

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