Кайли Дженнер и Караниколау надели прозрачные платья без белья

Американские модели Кайли Дженнер и Анастасия Караниколау показали фигуры в совместном фотосете.

Дженнер (на фото справа): Другой день – другое сражение Фото: kyliejenne / Instagram

Американская модель Кайли Дженнер разместила в Instagram снимки своей совместной фотосессии с моделью Анастасией Караниколау. На фото они запечатлены в трикотажных прозрачных платьях, под которыми нет нижнего белья.

"Другой день – другое сражение" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram another day another slay * Публикация от Kylie * (@kyliejenner) 4 Мар 2020 в 9:52 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram she got a donk Публикация от Kylie * (@kyliejenner) 4 Мар 2020 в 10:41 PST

Кайли Дженнер – вторая дочь спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.

Анастасия Караниколау родилась 9 июня 1997 года в Лос-Анджелесе. Она американка греческого происхождения. Ее отец – биржевой брокер Периклис Николаос Караниколау, мачеха – Николетт Караниколау. Имя биологической матери модель скрывает.