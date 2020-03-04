Кайли Дженнер засветила тело в раздельном купальнике

Американская модель Кайли Дженнер разместила в Instagram снимки тела крупным планом. Модель позировала в коричневом раздельном купальнике.
"Поговори со мной хорошо", – написала она.
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Кайли Дженнер – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.