"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон

Как выяснилось, Кейт Миддлтон каждое утро завтракает одним и тем же: овсянкой и смузи из капусты, шпината и спирулины.
На обед она любит салат из арбуза с фетой, авокадо и огурцом. А на ужин – карри из чечевицы,
Если у принцессы нет времени на обед, она перекусывает на ходу шашлыком из овощей, пишет Mirror.
Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Их свадьба состоялась в апреле 2011-го. Супруги воспитывают троих детей.