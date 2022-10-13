Бульвар Шоубиз
 
13 октября, 2022
 
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"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон

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Как истинная британка, Кейт Миддлтон завтракает овсянкой
Как истинная британка, Кейт Миддлтон завтракает овсянкой
Фото: EPA

Специалисты по питанию раскрыли секрет стройной фигуры и здорового внешнего вида принцессы Уэльской Кетрин. Об этом сообщает издание Mirror.

Как выяснилось, Кейт Миддлтон каждое утро завтракает одним и тем же: овсянкой и смузи из капусты, шпината и спирулины.

На обед она любит салат из арбуза с фетой, авокадо и огурцом. А на ужин – карри из чечевицы,
Если у принцессы нет времени на обед, она перекусывает на ходу шашлыком из овощей, пишет Mirror.

Контекст:

Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Их свадьба состоялась в апреле 2011-го. Супруги воспитывают троих детей.

Теги: Великобритания, Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская Кэтрин
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