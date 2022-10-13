"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон

Как выяснилось, Кейт Миддлтон каждое утро завтракает одним и тем же: овсянкой и смузи из капусты, шпината и спирулины.

На обед она любит салат из арбуза с фетой, авокадо и огурцом. А на ужин – карри из чечевицы,

Если у принцессы нет времени на обед, она перекусывает на ходу шашлыком из овощей, пишет Mirror.