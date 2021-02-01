Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2021
 
Новости

Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео

Герцогиня Кембриджская Кэтрин записала на телефон видеообращение ко всем родителям, призвав их быть лучшими версиями самих себя для того, чтобы иметь возможность заботиться о своих детях. Издание InStyle отметило, что публикация селфи противоречит правилам королевского виртуального этикета.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Герцогиня Кембриджская: Это
Герцогиня Кембриджская: Это
Фото: kensingtonroyal / Instagram

Герцогиня Кембриджская Кэтрин 30 января опубликовала на официальной странице Кенсингтонского дворца в в Instagram первое селфи-видео. 

Публикацию жена принца Уильяма посвятила началу так называемой недели психического здоровья детей, темой которой является самовыражение.

На видео герцогиня Кембриджская была запечатлена на фоне поля в серой шапке с бубоном, черных водолазке и курточке.

"Это очень трудное время для всех нас, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь и о себе. Найдите способы поделиться своими мыслями и чувствами или найдите кого-нибудь, с кем можно поговорить, потому что нам действительно нужно быть лучшими. версии самих себя для детей, о которых мы заботимся", – обратилась в том числе и к родителям супруга принца Уильяма.

Издание InStyle отмечает, что публикация селфи противоречит королевским правилам виртуального этикета, но члены британской семьи иногда нарушают запрет.

До этого видео и фото с участием герцогини Кембриджской, размещенные на их с принцем Уильямом официальной странице в Instagram, были сняты операторами,  фотографами, или же являлись записью онлайн-конференций.

Свадьба принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года. После бракосочетания супруга принца получила официальный титул герцогини Кембриджской.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).

В январе 2021 года стало известно, что семья герцога и герцогини Кембриджских намерены переехать из Кенсингтонского дворца в загородную резиденцию Анмер-Холл в Норфолке.

Теги: Великобритания, Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская Кэтрин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Мистер Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?" Главное из интервью Зеленского проекту Axios
  "Мистер Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?" Главное из интервью Зеленского проекту Axios
Елена КРАВЧЕНКО
В России прошли новые протесты в поддержку Навального. Задержаны больше 5 тыс. человек. Онлайн-репортаж
В России прошли новые протесты в поддержку Навального. Задержаны больше 5 тыс. человек. Онлайн-репортаж
Наталия ДВАЛИ
  Народовластие от Зе. Главное из нового закона о референдуме, принятого в Украине
  Народовластие от Зе. Главное из нового закона о референдуме, принятого в Украине
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на "Евровидение 2021"
Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на "Евровидение 2021"
Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео
Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"С 40-летием, моя любовь". Супруга Тимберлейка показала мужа с короной на голове
"С 40-летием, моя любовь". Супруга Тимберлейка показала мужа с короной на голове
"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах
"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах
Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка
Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка
Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от COVID-19
Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от COVID-19
100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19
100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19
  "Злой человек". Героиней нового клипа Земфиры стала Литвинова с сигаретой. Видео
  "Злой человек". Героиней нового клипа Земфиры стала Литвинова с сигаретой. Видео
Санина и Alekseev стали одними из ведущих "Орла и решки". Шоу покажут на украинском и российском каналах
Санина и Alekseev стали одними из ведущих "Орла и решки". Шоу покажут на украинском и российском каналах
Представитель жены принца Гарри рассказал, почему ее имя убрали из свидетельства о рождении сына
Представитель жены принца Гарри рассказал, почему ее имя убрали из свидетельства о рождении сына
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"Люблю больше, чем вчера, но меньше, чем завтра". "Танцующий миллионер" Вакки рассказал, когда познакомился со своей избранницей
"Люблю больше, чем вчера, но меньше, чем завтра". "Танцующий миллионер" Вакки рассказал, когда познакомился со своей избранницей
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS