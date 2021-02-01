Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео

Герцогиня Кембриджская Кэтрин записала на телефон видеообращение ко всем родителям, призвав их быть лучшими версиями самих себя для того, чтобы иметь возможность заботиться о своих детях. Издание InStyle отметило, что публикация селфи противоречит правилам королевского виртуального этикета.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин 30 января опубликовала на официальной странице Кенсингтонского дворца в в Instagram первое селфи-видео.

Публикацию жена принца Уильяма посвятила началу так называемой недели психического здоровья детей, темой которой является самовыражение.

На видео герцогиня Кембриджская была запечатлена на фоне поля в серой шапке с бубоном, черных водолазке и курточке.

"Это очень трудное время для всех нас, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь и о себе. Найдите способы поделиться своими мыслями и чувствами или найдите кого-нибудь, с кем можно поговорить, потому что нам действительно нужно быть лучшими. версии самих себя для детей, о которых мы заботимся", – обратилась в том числе и к родителям супруга принца Уильяма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Издание InStyle отмечает, что публикация селфи противоречит королевским правилам виртуального этикета, но члены британской семьи иногда нарушают запрет.

До этого видео и фото с участием герцогини Кембриджской, размещенные на их с принцем Уильямом официальной странице в Instagram, были сняты операторами, фотографами, или же являлись записью онлайн-конференций.

Свадьба принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года. После бракосочетания супруга принца получила официальный титул герцогини Кембриджской.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).

В январе 2021 года стало известно, что семья герцога и герцогини Кембриджских намерены переехать из Кенсингтонского дворца в загородную резиденцию Анмер-Холл в Норфолке.