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16 декабря, 2020
 
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Мать герцогини Кембриджской рассказала, какие подарки делала дочери на Рождество

По словам Кэрол Миддлтон, ее дочь герцогиня Кембриджская Кэтрин, будучи маленькой, была в восторге от подарков, которые получала на Рождество.

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Кэрол Миддлтон родила двух дочерей и сына
Кэрол Миддлтон родила двух дочерей и сына
Фото: ЕРА

Мать герцогини Кембриджской Кэтрин Кэрол Миддлтон на странице своей компании в Instagram поделилась воспоминаниями о подарках, которые дарила своим двум дочерям и сыну на Рождество.

"Когда мои дети были еще маленькими, они всегда приходили в восторг, получая в подарок фигурки из дерева", – рассказала она под фото, на котором был запечатлен деревянный Дед Мороз.

65-летняя Кэрол Миддлтон руководит компанией, которая занимается организацией и украшением праздников. В браке с Майклом Миддлтоном она родила троих детей – дочерей Кэтрин (1982) и Пиппу (1983) и сына Джеймса (1987).

Старшая дочь в 2011 году вышла замуж за принца Уильяма, получив титул герцогини Кембриджской.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

Теги: Рождество, Великобритания, принц Уильям, герцогиня Кембриджская Кэтрин, Кэрол Миддлтон
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