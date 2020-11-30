Герцогиня Кембриджская случайно засветила любимые смайлы

В числе наиболее используемых в переписке герцогиней Кембриджской Кэтрин смайлов оказались несколько изображений, описывающих возмутительные эмоции.

Герцогиня Кембриджская использует в переписке смайл, который злится и бранится Скриншот: kensingtonroyal / Instagram

Герцогиня Кембриджская Кэтрин 28 ноября во время онлайн-общения с подписчиками на тему родительства, повернула экран своего телефона к камере, засветив тем самым диалоговое окно в Instagram и автоматическую подборку самых используемых в переписке смайлов.

Как отмечает таблоид The Sun, изучивший увеличенное изображение скрина экрана телефона герцогини Кембриджской, в их числе оказались девочки, которые держатся за руки, ананас, нарезанный огурец, злой смайл, произносящий ругательства, а также смайл, опустошающий желудок, и монстр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Сейчас в приложении Instagram доступно более 1400 графических выражений эмоций.