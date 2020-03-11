Герцог и герцогиня Кембриджские проигнорировали приветствие герцога и герцогини Сассекских на официальном мероприятии

Во время проведения службы в честь празднования Дня Содружества наций, которая проходила в Вестминстерском аббатстве, герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт избегали общения с Сассекскими – принцем Гарри и его женой Меган.

Герцог и герцогиня Кембриджские проигнорировали приветствие герцога и герцогини Сассекских во время их первой публичной встречи после того, как принц Гарри и его жена Меган, объявив о желании покинуть королевскую семью, переехали в Канаду. Об этом сообщает издание New Idea.

Инцидент произошел 9 марта накануне службы в Вестминстрерском аббатстве в честь Дня Содружества наций.

Когда пары заняли свои места, герцогиня Сассекская трижды пыталась поймать взгляд принца Уильяма и его жены Кейт, предпринимая попытки поздороваться, пишет таблоид.

На видео, опубликованном в Twitter новостного сайта Royal Central, Меган машет рукой принцу Уильяму и его супруге Кейт, но те не отвечают на приветствие.

The Duchess of Sussex waves to the Duke & Duchess of Cambridge as they arrive at the #CommonwealthDay Service pic.twitter.com/G5S4382d0w — Royal Central (@RoyalCentral) March 9, 2020

Герцог и герцогиня Кембриджские оставили приветствие жены принца Гарри без ответа.

Принц Чарльз также проигнорировал реверанс со стороны герцогини Сассекской в свой адрес.

Meghan curtsy Prince Charles at the #CommonwealthDay...again. Maybe I haven't seen much but she is the only one in that family I have seen give him that level of respect publicly. pic.twitter.com/tdWqJtsUm9 — Aly Brendan (@AlyBrendan) March 9, 2020

Посещение службы было последним официальным выходом герцога и герцогин Сассекских в статусе королевских особ – с 1 апреля принц Гарри и его жена Меган начинают новую жизнь без королевских титулов и обязанностей и не смогут представлять королевский дворец на официальных мероприятиях.

О намерении отделиться от королевской семьи герцог и герцогиня Сассекские заявили два месяца назад – 9 января 2020 года. Спустя несколько дней королевская семья сообщила, что готова поддержать желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

После сепарации герцог и герцогиня Сассекские переехали жить в Канаду.