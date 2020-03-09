"Уход дается нелегко". Герцог и герцогиня Сассекские показали настоящие эмоции

Британские СМИ опубликовали фото герцога и герцогини Сассекских, сделанное после окончания фестиваля музыкальных оркестров – на фотографии принц Гарри с безразличием смотрит в окно, а на лице Меган читается раздражение.

Герцог и герцогиня Сассекские 7 марта посетили фестиваль военных оркестров, который проходил в Королевском Альберт-Холле, сообщается на их официальной странице в Instagram.

Издание Express отмечает контраст между эмоциями, которые демонстрировали герцог и герцогиня Сассекские в присутствии камер и в момент, когда думали, что их не снимают.

На фото, опубликованном британскими СМИ, принц Гарри равнодушно смотрит в окно автомобиля, в то время как на лице Меган заметно раздражение.

Комментируя изданию фотографию Сассекских, эксперт по языку телодвижений Джуди Джеймс заявила, что эмоции принца Гарри являются "профессиональными, а не личными".

По словам Джеймс, уход из королевской семьи "дается ему нелегко". Выражение лица Меган, по мнению эксперта, демонстрирует напряжение.

Meghan and Harry shock picture sparks fierce row - what does body language expert see? https://t.co/35AbUo1cqa — Judi James (@thejudijames) March 8, 2020

Это второе совместное появление Сассекских в Лондоне после того, как 8 января они объявили об отделении от королевской семьи и переехали в Канаду.

После заявления герцога и герцогини о сепарации, королева Елизавета II запретила Сассекским представлять королевский дворец на официальных мероприятиях.

С 1 апреля герцог и герцогиня Сессекские официально лишатся королевских титулов и права представлять королеву Великобритании Елизавету II.