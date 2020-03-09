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09 марта, 2020
 
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"Уход дается нелегко". Герцог и герцогиня Сассекские показали настоящие эмоции

Британские СМИ опубликовали фото герцога и герцогини Сассекских, сделанное после окончания фестиваля музыкальных оркестров – на фотографии принц Гарри с безразличием смотрит в окно, а на лице Меган читается раздражение.

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7 марта герцог и герцогиня Сассекские посетили фестиваль музыкальных оркестров
7 марта герцог и герцогиня Сассекские посетили фестиваль музыкальных оркестров
Фото: sussexroya / Instagram

Герцог и герцогиня Сассекские 7 марта посетили фестиваль военных оркестров, который проходил в Королевском Альберт-Холле, сообщается на их официальной странице в Instagram. 

Издание Express отмечает контраст между эмоциями, которые демонстрировали герцог и герцогиня Сассекские в присутствии камер и в момент, когда думали, что их не снимают.

На фото, опубликованном британскими СМИ, принц Гарри равнодушно смотрит в окно автомобиля, в то время как на лице Меган заметно раздражение. 

Комментируя изданию фотографию Сассекских, эксперт по языку телодвижений Джуди Джеймс заявила, что эмоции принца Гарри являются "профессиональными, а не личными". 

По словам Джеймс, уход из королевской семьи "дается ему нелегко". Выражение лица Меган, по мнению эксперта, демонстрирует напряжение.

Это второе совместное появление Сассекских в Лондоне после того, как 8 января они объявили об отделении от королевской семьи и переехали в Канаду. 

После заявления герцога и герцогини о сепарации, королева Елизавета II запретила Сассекским представлять королевский дворец на официальных мероприятиях.

С 1 апреля герцог и герцогиня Сессекские официально лишатся королевских титулов и права представлять королеву Великобритании Елизавету II.

Теги: Великобритания, Лондон, королева Елизавета II, принц Гарри, герцогиня Сассекская Меган
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