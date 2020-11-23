Герцог и герцогиня Кембриджские сообщили о смерти домашнего любимца

Английский кокер-спаниель по кличке Лупо прожил в семье герцога и герцогини Кембриджских девять лет.

Герцог и герцогиня Кембриджские: Он был сердцем нашей семьи Фото: ЕРА

Кенсингтонский дворец 22 ноября в Instagram обнародовал заявление от имени герцога и герцогини Кембриджских – принца Уильяма и его жены Кэтрин о смерти домашнего любимца по имени Лупо.

"С большим сожалением сообщаем, что скончалась наша любимая собака Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и нам будет его очень не хватать", – говорится в публикации.

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Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в университете.

16 ноября 2010 года Кларенс-хаус объявил, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011 года.

Английский кокер-спаниель по кличке Лупо стал свадебным подарком паре со стороны родственников невесты.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.