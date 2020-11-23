Бульвар Шоубиз
 
23 ноября, 2020
 
Новости

Герцог и герцогиня Кембриджские сообщили о смерти домашнего любимца

Английский кокер-спаниель по кличке Лупо прожил в семье герцога и герцогини Кембриджских девять лет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Герцог и герцогиня Кембриджские: Он был сердцем нашей семьи
Герцог и герцогиня Кембриджские: Он был сердцем нашей семьи
Фото: ЕРА

Кенсингтонский дворец 22 ноября в Instagram обнародовал заявление от имени герцога и герцогини Кембриджских – принца Уильяма и его жены Кэтрин о смерти домашнего любимца по имени Лупо.

"С большим сожалением сообщаем, что скончалась наша любимая собака Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и нам будет его очень не хватать", – говорится в публикации.

Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в университете.

16 ноября 2010 года Кларенс-хаус объявил, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011 года.

Английский кокер-спаниель по кличке Лупо стал свадебным подарком паре со стороны родственников невесты.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

Теги: принц Уильям, герцогиня Кембриджская Кэтрин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами
  Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами
Алеся БАЦМАН
"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка
"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка
Наталия ДВАЛИ
  Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой
  Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Полшестой мишка – это так жизненно". В сети сравнили выпечку Мендель в форме мишек, один из которых не удался, с украинскими президентами
"Полшестой мишка – это так жизненно". В сети сравнили выпечку Мендель в форме мишек, один из которых не удался, с украинскими президентами
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном
Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2020
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2020
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Моя обезьянка". Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью
"Моя обезьянка". Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
Герцог и герцогиня Кембриджские сообщили о смерти домашнего любимца
Герцог и герцогиня Кембриджские сообщили о смерти домашнего любимца
Экс-жена Остапчука рассказала, что он грозит отсудить у нее детей и диагнозе, который шоумену поставил психотерапевт
Экс-жена Остапчука рассказала, что он грозит отсудить у нее детей и диагнозе, который шоумену поставил психотерапевт
"Победитель по жизни". Жена Dzidzio – певица Slavia обнародовала совместное фото с мужем
"Победитель по жизни". Жена Dzidzio – певица Slavia обнародовала совместное фото с мужем
  "Хотите украинских артистов? Так влейте!" Бардаш рассказал, что нужно делать для развития украинской музыки
  "Хотите украинских артистов? Так влейте!" Бардаш рассказал, что нужно делать для развития украинской музыки
"Гуд сисюли", "Сиськотрсяство". Каминская засветила соски
"Гуд сисюли", "Сиськотрсяство". Каминская засветила соски
"Я люблю!" 73-летний Алибасов вскоре станет отцом во второй раз
"Я люблю!" 73-летний Алибасов вскоре станет отцом во второй раз
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Ела лимоны как вату". Grosu переболела COVID-19
"Ела лимоны как вату". Grosu переболела COVID-19
  "Танцы со звездами". В полуфинале шоу Мейхер показала 18-летнего сына
  "Танцы со звездами". В полуфинале шоу Мейхер показала 18-летнего сына
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS