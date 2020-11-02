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Принц Уильям тайно переболел COVID-19 – СМИ

Герцог Кембриджский принц Уильям держал в секрете свое заболевание COVID-19, потому что "не хотел тревожить нацию", сообщают источники The Sun.

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Состояние больного принца Уильяма напугало его окружение, пишут СМИ
Состояние больного принца Уильяма напугало его окружение, пишут СМИ
Фото: ЕРА

Герцог Кембриджский принц Уильям весной переболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили источники The Sun и ВВС в окружении королевской семьи.

Положительный тест на COVID-19 член королевской семьи сдал в апреле, примерно в то же время, что и его отец принц Чарльз.

The Sun пишет, что принц Уильям держал в секрете свой диагноз, потому что "не хотел тревожить нацию". Собеседник издания утверждает, что герцога, которого коронавирус "сбил с ног дней на шесть", лечили придворные медики. На тот момент 37-летнему Уильяму было тяжело дышать, и это состояние напугало его окружение.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 2 ноября, в мире коронавирусной инфекцией заразились более 46,6 млн человек, из них умерли более 1,2 млн.

В Великобритании зарегистрировано почти 1,04 млн случаев COVID-19, его жертвами стали 46 807 пациентов.

Теги: Великобритания, принц Чарльз, принц Уильям, медики, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, диагноз
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