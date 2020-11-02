После выздоровления от COVID-19 Камалия отправилась в Германию на медобследование

Украинская певица Камалия, которая в сентябре переболела СOVID-19, хочет узнать, как болезнь отразилась на состоянии ее здоровья.

Переболевшая СOVID-19 eкраинская певица Камалия пройдет медобследование в Германии. Об этом она написала 2 ноября в Instagram.

"По настоянию [мужа Мохаммада] Захура вылетаю сегодня в Германию, чтобы проверить себя на предмет последствий коронавируса и как с этим бороться в дальнейшем", – написала она.

О том, что она и ее семья заболела COVID-19, Камалия сообщила 11 сентября. Певица подчеркнула, что опасность заболевания заключается в том, что его сперва воспринимают как простуду, продолжая инфицировать окружающих.

Настоящее имя Камалии – Наталья Шмаренкова, в замужестве – Захур. Вместе с супругом она воспитывает двух дочерей – Мирабеллу и Арабеллу (2013).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте в Украине ввели карантин.

В Украине по состоянию на 2 ноября коронавирусом заразилось 402 194 человека. Умерли от осложнений – 7375, выздоровели 163 768.