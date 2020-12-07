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07 декабря, 2020
 
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Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вместе с мужем принцем Уильямом отправилась на поезде в рабочую поездку по городам Великобритании.

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Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в трехдневное путешествие по Великобритании
Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в трехдневное путешествие по Великобритании
Фото: kensingtonroyal / Instagram

Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в трехдневный тур по Великобритании. Ролик с участием  принца Уильяма и его жены Кэтрин, ожидающих посадки на лондонском железнодорожном вокзале Юстон, опубликован 7 декабря на странице Кенсингтонского дворца в Instagram. 

На одном из фрагментов видео запечатлено, как жена принца Уильяма пританцовывает под рождественскую мелодию Merry Christmas Everyone в исполнении британского певца Шейкина Стивенса.

Герцогиня Кембриджская была одета в дизайнерское пальто бренда Alexander McQueen, дополнив образ клетчатым шарфом, отмечается на странице в Twitter, отслеживающей ее образы.

В пути супруга принца Уильяма успела переодеться, так как уже в Эдинбурге она вышла из вагона поезда в пальто синего цвета.

Как отмечает Harper's Bazaar со ссылкой на пресс-релиз Кенсингтонского дворца, герцог и герцогиня Кембриджские за три дня проедут на королевском поезде порядка 1250 миль (около 2000 км).

Во время путешествия они встрется с представителями различных профессий, чтобы поблагодарить их за достижения в работе.

Теги: Великобритания, Лондон, принц Уильям, вокзал, герцогиня Кембриджская Кэтрин
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