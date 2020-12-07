Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вместе с мужем принцем Уильямом отправилась на поезде в рабочую поездку по городам Великобритании.

Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в трехдневное путешествие по Великобритании Фото: kensingtonroyal / Instagram

Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в трехдневный тур по Великобритании. Ролик с участием принца Уильяма и его жены Кэтрин, ожидающих посадки на лондонском железнодорожном вокзале Юстон, опубликован 7 декабря на странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

На одном из фрагментов видео запечатлено, как жена принца Уильяма пританцовывает под рождественскую мелодию Merry Christmas Everyone в исполнении британского певца Шейкина Стивенса.

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Герцогиня Кембриджская была одета в дизайнерское пальто бренда Alexander McQueen, дополнив образ клетчатым шарфом, отмечается на странице в Twitter, отслеживающей ее образы.

It looks like the Duchess is in her @McQueen coat and Strathearn tartan scarf for the start of the #RoyalTrainTour. pic.twitter.com/cWLcXF6U0o — WhatKateWore.com (@WhatKateWore) December 6, 2020

В пути супруга принца Уильяма успела переодеться, так как уже в Эдинбурге она вышла из вагона поезда в пальто синего цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Как отмечает Harper's Bazaar со ссылкой на пресс-релиз Кенсингтонского дворца, герцог и герцогиня Кембриджские за три дня проедут на королевском поезде порядка 1250 миль (около 2000 км).

Во время путешествия они встрется с представителями различных профессий, чтобы поблагодарить их за достижения в работе.