Принц Уильям вместе с семьей переезжает из Лондона в загородную резиденцию – СМИ

Герцог и герцогиня Кембриджские во время пандемии большую часть времени провели в загородной резиденции, а не в лондонском Кенсингтонском дворце, пишет Daily Express.

Герцог и герцогиня Кембриджские – принц Уильям и его жена Кэтрин планируют переехать из Кенсингтонского дворца в загородную резиденцию Анмер-Холл в Норфолке. Об этом 8 января написало издание Daily Express.

Сообщается, что в загородном доме принц Уильям вместе с семьей во время пандемии провел большую часть времени, а перед этим там был проведен дорогостоящий ремонт.

Издание отмечает, что Анмер-Холл является свадебным подарком принцу Уильяму и его жене Кэтрин от королевы Великобритании Елизаветы II.

Свадьба принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года. После бракосочетания супруга принца получила официальный титул герцогини Кембриджской.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).