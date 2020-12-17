Опубликована семейная рождественская открытка принца Уильяма и герцогини Кэтрин

Герцоги Кембриджские принц Уильям и его супруга Кэтрин с тремя детьми снялись для рождественской открытки.

Герцоги Кембриджские не стали использовать рождественскую символику в праздничной открытке Фото: kensingtonroyal / Instagram

Кенсингтонский дворец на своей странице в Instagram разместил праздничную рождественскую открытку принца Уильяма, его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин и их детей Джорджа, Шарлотты и Луи.

На фото семья запечатлена на фоне дров, без какой-либо рождественской символики.

"Герцог и герцогиня рады поделиться новым изображением своей семьи, которое размещено на их рождественской открытке в этом году", – говорится в посте.

Автор снимка – Мэтт Портеус.

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Свадьба принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года. После бракосочетания супруга принца получила официальный титул герцогини Кембриджской.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.