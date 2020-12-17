Опубликована семейная рождественская открытка принца Уильяма и герцогини Кэтрин

Кенсингтонский дворец на своей странице в Instagram разместил праздничную рождественскую открытку принца Уильяма, его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин и их детей Джорджа, Шарлотты и Луи.
На фото семья запечатлена на фоне дров, без какой-либо рождественской символики.
"Герцог и герцогиня рады поделиться новым изображением своей семьи, которое размещено на их рождественской открытке в этом году", – говорится в посте.
Автор снимка – Мэтт Портеус.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Свадьба принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года. После бракосочетания супруга принца получила официальный титул герцогини Кембриджской.
За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.