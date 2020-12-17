Друзья герцогини Кембриджской рассказали американскому таблоиду, какая она в обычной жизни

Герцогиня Кембриджская Кэтрин в обычной жизни предпочитает спортивный стиль в одежде или же сочетает платья с кроссовками, пишет американский таблоид People.

За девять лет брака герцог и герцогиня Кембриджские стали родителями троих детей Фото: kensingtonroyal / Instagram

Супруга британского принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кэтрин в домашней обстановке ведет себя как обычная мать троих детей "без всякой напыщенности, манер и изящества". Об этом 16 декабря написал американский таблоид People, ссылаясь на комментарии, которые ее друзья знакомые дали изданию на условиях анонимности.

По словам инсайдеров, дети герцога и герцогини Кембриджских "бегают и опрокидывают вещи", но за серьезные проступки или капризное поведение будут "серьезно" наказаны.

Друзья семьи охарактеризовали герцогиню Кембриджскую как уверенную в своих силах мать троих детей.

Описывая ее домашний стиль одежды, они признались, что жена принца Уильяма предпочитает спортивные костюмы или сочетает платья с кроссовками.

Присматривать за тремя детьми герцогине Кембриджской помогают ее родители – Кэрол и Майкл Миддлтоны, а также няня Мария Туррион, пишет таблоид. Она появилась в семье герцога и герцогини Кембриджских, когда их первенцу принцу Джорджу исполнилось восемь месяцев.

При этом супруга принца Уильяма считает своей правой рукой стилиста и личную помощницу Наташу Арчер.

Отмечается, что приоритетным в воспитании троих детей герцогиня Кембриджская считает их интеллектуальное и эмоциональное развитие.

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Герцогиня Кембриджская Кэтрин получила свой титул в 2011 году, став женой британского принца Уильяма. За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).

Семья проживает в Кенсингтонском дворце, совершая поездки в свой загородный дом в Норфолке.