Кекс с хурмой. Рецепт сезонной выпечки

"Это какое-то двойное возбуждение сознания. Ибо и сама мысль о влажном кексе хороша, и идея с хурмой создает бабочек в мозгу. Ведь это так очевидно – добавить хурму к выпечке. Как яблоко. Но почему мне понадобился большой путь, чтобы дойти до этой концепции?" – написал он.

Необходимо четыре яйца смешать со 120 г сахара. Растопить 150 г масла и добавить к яйцам. Туда же насыпать 360 г муки, 10 г разрыхлителя и 10 г ванильного сахара. Взять две небольшие мягкие хурмы, нарезать кубиками и соединить с тестом. Печь 40 минут при 180 градусах. Охладить.

"Мягкая хурма растворяется в тесте, усиливает его карамельный вкус и придает нежность. Пусть этот кекс даст вам много счастья", – пожелал Клопотенко.

Контекст:

Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.