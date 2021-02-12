Кевин Харт обвинил своего ассистента по покупкам в краже $1 млн

Американский актер Кевин Харт, передавая кредитные карты своему агенту, рассчитывал, что тот будет совершать только санкционированные покупки.

Харт известен по фильмам "Смерть на похоронах", "Джуманджи: зов джунглей", "Думай как мужчина" и ситкому "Американская семейка" Фото: ЕРА

Американский актер Кевин Харт обратился в суд с иском против своего ассистента по покупкам Дилана Джейсона Сайера, обвинив его в краже более $1 млн. Об этом 11 февраля сообщило издание Variety.

Сайеру было предъявлено обвинение в хищениях в крупном размере, незаконном хранении имущества, краже личных данных с целью обмана. Если вина ассистента будет доказана, ему грозит 25 лет тюремного заключения, отмечает издание.

Сообщается, что Сайер, имея доступ к кредитным картам актера для официальных покупок, снимал деньги в своих интересах и покупал дорогие брендовые вещи, фото которых затем публиковал в Instagram. Речь идет о периоде с октября 2017 года по февраль 2019 года.

Харт и Сайер познакомились в 2015 году. Передавая кредитные карты агенту, Харт подразумевал, что тот будет совершать исключительно санкционированные покупки.

Харт известен по фильмам "Смерть на похоронах", "Джуманджи: зов джунглей", "Думай как мужчина", кинофраншизе "Очень страшное кино" и ситкому "Американская семейка".