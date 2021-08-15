Бульвар Шоубиз
 
15 августа, 2021
 
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"Кхал Дрого и кхалиси". Кларк в ультракоротком платье снялась на руках у Момоа

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Кларк и Момоа снимались вместе в "Игре престолов"
Кларк и Момоа снимались вместе в "Игре престолов"
Фото: emilia_clarke / Instagram

Британская актриса Эмилия Кларк 15 августа в Instagam поделилась совместным фото с коллегой по сериалу "Игра престолов" Джейсоном Момоа.

"Когда ваши солнце и звезды заезжают в город, вы проверяете, может ли он все еще поднять кхалиси", – подписала она снимок.

"Кхал Дрого и кхалиси", – написал devansh.45, отсылая к персонажам, сыгранным Кларк и Момоа.

"Преклони колено, Джейсон", – добавил kalql8r_808.

Контекст:

Эмилия Кларк – британская актриса театра, кино и телевидения. Наиболее известна по ролям Дейенерис Таргариен в телесериале "Игра престолов", Сары Коннор в фильме "Терминатор: Генезис" и Ки’ры в фильме "Хан Соло. Звездные войны: Истории".

Джейсон Момоа – американский актер гавайского происхождения. Прославился ролями воинственных героев в фантастических боевиках и фэнтези, таких как "Конан-варвар", "Игра престолов", "Аквамен", "Звездные врата: Атлантида".

Теги: сериал, Игра престолов, Эмилия Кларк, Джейсон Момоа
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