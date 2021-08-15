"Кхал Дрого и кхалиси". Кларк в ультракоротком платье снялась на руках у Момоа

Кларк и Момоа снимались вместе в "Игре престолов" Фото: emilia_clarke / Instagram

"Когда ваши солнце и звезды заезжают в город, вы проверяете, может ли он все еще поднять кхалиси", – подписала она снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @emilia_clarke

"Кхал Дрого и кхалиси", – написал devansh.45, отсылая к персонажам, сыгранным Кларк и Момоа.

"Преклони колено, Джейсон", – добавил kalql8r_808.