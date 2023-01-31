Кидман показала, как отдыхает в Испании

Актриса позирует в кадре на фоне местных достопримечательностей.

Во время прогулки Кидман была одета в джинсы и кофту, дополнив образ вязанной шапкой. Гуляя возле моря, актриса надела куртку.

Контекст:

Кидман родилась в 1967 года в Гонолулу (Гавайи, США). В возрасте четырех лет переехала с родителями в Австралию.

Она получила премию "Оскар" за биографическую драму "Часы" (2002), став первой австралийской актрисой, награжденной в номинации "Лучшая женская роль". Среди самых известных фильмов с ее участием – "Бэтмен навсегда", "С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Догвилль", "Холодная гора" и "Кроличья нора".

Кидман замужем за австралийским певцом Китом Урбаном. Они познакомились в 2005 году, а спустя год оформили отношения. У пары двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010). Младшую дочь актрисе родила суррогатная мать. От брака с американским актером Томом Крузом у Кидман есть двое приемных детей – дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.