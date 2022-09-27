"Самое милое фото", "Могли попросить, чтобы вам дали кровать или хотя бы стул". Кидман показала, как отдыхает в перерыве между съемками

"Время сна на съемочной площадке", – подписала она фото. Актриса не уточнила, в каком именно проекте сейчас снимается.

"Самое милое фото", – отреагировали в сети.

"Выглядит неудобно. У вас было столько хитов, вы могли попросить, чтобы вам дали кровать или хотя бы стул! Шучу", – написали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)