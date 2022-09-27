"Самое милое фото", "Могли попросить, чтобы вам дали кровать или хотя бы стул". Кидман показала, как отдыхает в перерыве между съемками

"Время сна на съемочной площадке", – подписала она фото. Актриса не уточнила, в каком именно проекте сейчас снимается.
"Самое милое фото", – отреагировали в сети.
"Выглядит неудобно. У вас было столько хитов, вы могли попросить, чтобы вам дали кровать или хотя бы стул! Шучу", – написали поклонники.
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Кидман родилась в 1967 года в Гонолулу (Гавайи, США). В возрасте четырех лет переехала с родителями в Австралию.
Она получила премию "Оскар" за биографическую драму "Часы" (2002), став первой австралийской актрисой, награжденной в номинации "Лучшая женская роль". Среди самых известных фильмов с ее участием – "Бэтмен навсегда", "С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Догвилль", "Холодная гора" и "Кроличья нора".
Кидман замужем за австралийским певцом Китом Урбаном. Они познакомились в 2005 году, а спустя год оформили отношения. У пары двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010). Младшую дочь актрисе родила суррогатная мать. От брака с американским актером Томом Крузом у Кидман есть двое приемных детей – дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.