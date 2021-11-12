Бульвар Шоубиз
 
12 ноября, 2021
 
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"Плохая девочка", "Мисс ноги". 54-летняя Николь Кидман в вечернем платье оголила бедро

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11 ноября актриса сопровождала своего мужа на церемонии специальной музыкальной премии в области кантри-музыки
11 ноября актриса сопровождала своего мужа на церемонии специальной музыкальной премии в области кантри-музыки
Фото: nicolekidman / Instagram

Голливудская актриса Николь Кидман 11 ноября опубликовала в Instagram два фото, на которых позирует, сидя на кровати в вечернем платье. На первом фото она раздвинула ноги, а на втором – подняла одну ногу, практически полностью оголив бедро.

"С моим Диким Сердцем, Китом Лионелем", – подписала публикацию 54-летняя актриса, упомянув имя мужа – австралийского кантри-исполнителя Кита Урбана, и CMA Awards – музыкальную премию в области кантри-музыки, которую супруги посетили 11 ноября.

"Плохая девочка", – написала под фото fernandocasco.efe.

"Ты кидманишь меня?" – спросил billsafi.

"Мисс ноги", – отметила spun_sugar1.

Контекст:

Кидман родилась 20 июня 1967 года в Гонолулу (Гавайи, США).

Актриса получила премию "Оскар" за биографическую драму "Часы" (2002), став первой австралийской актрисой, награжденной в номинации "лучшая женская роль". Среди самых известных фильмов с ее участием – "Бэтмен навсегда", "С широко закрытыми глазами" , "Мулен Руж!", "Догвилль", "Холодная гора" и "Кроличья нора".

Кидман замужем за австралийским певцом Китом Урбаном. Они познакомились в 2005 году, а спустя год оформили отношения. У пары двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010). Младшую дочь актрисе родила суррогатная мать. От брака с актером Томом Крузом у Кидман есть двое приемных детей – дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.

Теги: Австралия, платье, Николь Кидман, актриса, ноги
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